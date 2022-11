Roman Josi und Timo Meier haben sich in der Nacht auf Freitag in der NHL unter die Torschützen gereiht. Das Eis als Sieger verliess aber nur Josi, der mit Nashville in Calgary 4:1 gewann. Der Berner stellte in der 23. Minute mit einem präzisen Weitschuss im Powerplay auf 3:0 und damit die Weichen definitiv auf Sieg.

Der zweite Saisontreffer des Berner Verteidigers war für Nashville das dritte Tor innerhalb von knapp drei Minuten. Die nach dem erfolgreichen NHL-Auftakt in Europa nicht mehr besonders stilsicher auftretenden Predators, bei denen Nino Niederreiter ohne Skorerpunkt blieb, brachten den zweiten Sieg aus den letzten neun Spielen anschliessend ohne grössere Probleme ins Trockene.

00:37 Video Josi trifft im Powerplay präzise aus der Distanz Aus Sport-Clip vom 04.11.2022. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

Meier im Penaltyschiessen erfolglos

Timo Meier musste mit den San Jose Sharks hingegen eine weitere Niederlage einstecken, die 10. im 13. Saisonspiel. Der Appenzeller Stürmer und sein Team verloren das Heimspiel gegen die Florida Panthers 3:4 nach Penaltyschiessen.

Meier gelang mit seinem vierten Saisongoal zu Beginn des Schlussdrittels im Powerplay der wichtige 1:2-Anschlusstreffer, im Penaltyschiessen blieb er mit seinem Versuch aber erfolglos. Wie Josi sammelte auch Meier in den letzten vier Partien sechs Skorerpunkte.

00:36 Video Meier verwandelt einen perfekten Pass zum Anschlusstreffer Aus Sport-Clip vom 04.11.2022. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden.

Mit 13 Punkten aus ebenso vielen Spielen ist Kevin Fiala weiterhin der produktivste Schweizer in dieser Saison. Der Ostschweizer Stürmer in Diensten der Los Angeles Kings ging für einmal jedoch wieder leer aus, nachdem er zuvor fünf Spiele am Stück gepunktet hatte. Fiala verlor das Schweizer Duell mit Philipp Kurashev und den Chicago Blackhawks 1:2 nach Verlängerung.

Die weiteren Schweizer im Einsatz:

Nico Hischier liess sich beim 4:3-Erfolg der New Jersey Devils in Edmonton einen Assist zum Siegtor gutschreiben. Die Gäste drehten im Schlussdrittel einen 1:3-Rückstand.

liess sich beim 4:3-Erfolg der New Jersey Devils in Edmonton einen Assist zum Siegtor gutschreiben. Die Gäste drehten im Schlussdrittel einen 1:3-Rückstand. Einen Sieg feierte auch Pius Suter beim 3:1 mit den Detroit Red Wings zuhause gegen die Washington Capitals.

beim 3:1 mit den Detroit Red Wings zuhause gegen die Washington Capitals. Janis Moser fing mit den Arizona Coyotes im Heimspiel gegen die Dallas Stars eine 2:7-Kanterniederlage ein.