Legende: Lässt sich von den Fans feiern Nino Niederreiter. Photo by Darcy Finley NHLI via Getty Images

Die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter befinden sich in der NHL weiter im Hoch. Beim allerdings eher schmeichelhaften 3:2-Heimsieg gegen Buffalo brillierte der Bündner Stürmer mit zwei Torvorlagen.

Die Jets überzeugten vor allem durch ihre Effizienz. Aus 5 Torschüssen im Mitteldrittel gelangen den Kanadiern innert 6 Minuten 3 Goals. Entscheidend dazu beitragen konnte auch Niederreiter, der sogar zum «ersten Star» der Partie gekürt wurde.

5. Winnipeg-Sieg in 6 Spielen

Das 2:0 durch Mason Appleton (25.) bereitete der Schweizer mit einer scharfen Hereingabe vor. In der 29. Minute bediente Niederreiter mit einem Rückpass Nikolaj Ehlers, der mit einem Distanzschuss zum 3:1 traf.

Für Niederreiter war es nach einer persönlich wenig produktiven Phase seit seinem Hattrick am 4. November (nur 1 Assist in 4 Partien) der 4. Match in dieser Saison mit mindestens 2 Skorerpunkten.

Der Churer hält nach 16 Saisonspielen bei 5 Toren und 7 Assists. Für Winnipeg resultierte der 5. Sieg aus den letzten 6 Spielen.