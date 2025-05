Nino Niederreiter gelang bei der 2:5-Niederlage von Winnipeg in Dallas mit einem Schuss aus spitzem Winkel im Mitteldrittel das 2:2, womit der Bündner Stürmer auch im 3. Match dieser Serie einen Skorerpunkt realisierte. In den Playoffs steht er nun bei 4 Toren und 2 Assists.

Dass es für den Qualifikationssieger in Dallas nicht zum Sieg reichte, lag an Mikko Rantanen: Der Finne war mit einem Assist zum 3:2 und dem Tor zum 4:2 innerhalb von 49 Sekunden zu Beginn des Schlussabschnittes einmal mehr der entscheidende Spieler der Stars. Der 28-Jährige erzielte in den letzten 6 Partien 17 Skorerpunkte und war an 15 der letzten 17 Tore von Dallas direkt beteiligt.

Lian Bichsel überzeugte beim Heimteam mit einer Plus-2-Bilanz und 13 Checks. Weiter geht es in der Serie am Dienstag mit einem weiteren Spiel in Dallas.

Florida gleicht aus

Im Osten konnte Titelverteidiger Florida Panthers gegen die Toronto Maple Leafs mit dem 2. Heimsieg in der Viertelfinalserie auf 2:2 ausgleichen. Dem russischen Goalie Sergei Bobrowski gelang beim 2:0-Sieg sein 2. Shutout in diesen Playoffs.

NHL