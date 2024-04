Die New Jersey Devils verlieren trotz Meier-Assist und Hischier-Tor zum 3. Mal in Serie.

Legende: Lieferten sich ein enges Duell mit den New York Rangers Nico Hischiers New Jersey Devils. Imago Images/Wendell Cruz

Die New Jersey Devils haben in der NHL zum 3. Mal in Serie verloren. Bei den New York Rangers setzte es eine knappe 3:4-Niederlage ab, wodurch die Playoffs für die Devils so langsam, aber sicher ausser Reichweite geraten.

Dabei hatte es lange gut ausgesehen für Nico Hischier und Co. Im Mitteldrittel drehten die Devils einen 0:2-Rückstand nämlich in ein 3:2. An dieser Wende waren die Schweizer massgeblich beteiligt. Timo Meier steuerte zum Ausgleichstor von Brendan Smith einen Assist bei und skorte damit im 5. Spiel in Serie, Hischier war nach herrlicher Vorarbeit Jesper Bratts für den Führungstreffer verantwortlich.

Die Führung konnten die Devils aber nicht über die Zeit retten. Im Schlussdrittel traf Kaapo Kakko zunächst zum 3:3, ehe Chris Kreider rund 5 Minuten vor Schluss in Überzahl das entscheidende Tor für die Rangers erzielte. Diese gestalteten damit auch das vierte Saisonduell mit dem Rivalen ennet des Hudson Rivers siegreich.