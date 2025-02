Legende: Bleiben im Hoch Die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter. Adrian Wyld/The Canadian Press/AP

Die Winnipeg Jets sind in der NHL derzeit einfach nicht zu bremsen. Das Team mit Nino Niederreiter baute dank einem 4:1-Erfolg in Ottawa den Franchise-Rekord auf elf Siege in Folge aus.

Den Grundstein zum Erfolg gegen die nunmehr seit fünf Partien sieglosen Ottawa Senators legten die Jets mit zwei Toren im Startdrittel, wobei Niederreiter am 2:0 in der 10. Minute seinen Anteil hatte. Der Bündner Stürmer verpasste es zwar, einen Konter der Gäste erfolgreich abzuschliessen, doch Mason Appleton verwandelte den Abpraller gekonnt.

Niederlage für Meier

Timo Meier wird seinen 600. Match in der Regular Season nicht in besonders guter Erinnerung behalten. Der Appenzeller Stürmer bezog mit den New Jersey Devils in seinem Jubiläumsspiel bei den Colorado Avalanche eine 1:5-Niederlage. Meier wie auch Captain Nico Hischier blieben ohne Skorerpunkt. Bei den Devils, die weiter gut im Rennen um einen Playoff-Platz sind, wechseln sich seit zehn Partien Niederlagen und Siege regelmässig ab.

Kevin Fiala punktete mit den Los Angeles Kings zwar im siebten Spiel in Folge, musste sich im Schweizer Duell mit Pius Suter und den Vancouver Canucks jedoch 2:3 nach Verlängerung geschlagen geben. Die Gäste aus Kanada verspielten im Schlussdrittel einen 2:0-Vorsprung.

