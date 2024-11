Nino Niederreiters Winnipeg Jets gehen in Florida ebenso unter wie die New Jersey Devils mit ihrem Schweizer Trio.

Legende: Läuft dem Puck hinterher Nino Niederreiter (hinten) gegen Floridas Verteidiger Nate Schmidt. key/AP Photo/Lynne Sladky

Erstmals in dieser Saison haben die Winnipeg Jets zwei Niederlagen in Folge kassiert. Das Team mit dem Churer Nino Niederreiter musste sich bei den Florida Panthers 0:5 geschlagen geben. Nach Aleksander Barkovs Shorthander zum 4:0 in der 35. Minute war die Sache gelaufen. Niederreiter muss sich wenig vorwerfen: In seinen 13 Einsatzminuten fiel kein Gegentor.

Auch für das aktuell zweitbeste Team der Liga, die New Jersey Devils, endete die Reise in den «Sunshine State» mit einer Pleite: Die Equipe mit den Stürmern Nico Hischier und Timo Meier sowie Verteidiger Jonas Siegenthaler unterlag den Tampa Bay Lightning 0:4. Die Entscheidung fiel erst mit 3 Toren der Gastgeber im Schlussdrittel. Janis Moser blieb bei den Gastgebern ohne Skorerpunkt.

Suter schlägt Kurashev

Ein weiteres «Schweizer Duell» ging zugunsten von Pius Suter aus: Die Vancouver Canucks besiegten Philipp Kurashevs Chicago Blackhawks 4:1. Suter liess sich einen Assist notieren, Kurashev musste mit einer Minus-2-Bilanz vom Eis.

Zudem:

L.A. Kings (mit Kevin Fiala) – Detroit Red Wings 4:1.