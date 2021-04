Roman Josi und Pius Suter haben sich in der NHL treffsicher gezeigt. Als Sieger vom Eis durfte aber nur der Zürcher.

NHL am Samstag

Nashville-Verteidiger Roman Josi hat gegen die Carolina Hurricanes sein 6. Saisontor erzielt. Der Berner fing im 2. Drittel einen Befreiungsversuch der Canes ab und traf aus der Drehung herrlich zum temporären 1:1. Nach 60 Minuten mussten die Predators allerdings mit einer 1:3-Niederlage vom Eis.

Ebenfalls unter die Torschützen reihte sich Pius Suter. Der Zürcher in Diensten der Chicago Blackhawks setzte beim 4:0 bei den Detroit Red Wings mit einem Empty Netter den Schlusspunkt. Es war sein 12. Saisontreffer.

Hischiers Devils erneut geschlagen

Nico Hischiers New Jersey Devils verloren auch das 3. Duell gegen die New York Rangers in Folge, trafen beim 3:6 aber immerhin wieder einmal ins gegnerische Tor. Eine Aufholjagd vom 0:4 zum 3:4 blieb indes unbelohnt.

Im Schweizer Duell zwischen Kevin Fiala (Minnesota) und Timo Meier (San Jose) schwang wie schon 24 Stunden zuvor Fiala obenaus. Die Wild siegten dank einer Triplette im 1. Drittel binnen 72 Sekunden mit 5:2. Ein Skorerpunkt gelang weder Fiala noch Meier.

Edmonton (mit Gaëtan Haas) schlug Winnipeg 3:0.