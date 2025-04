Das Schweizer Duo bei New Jersey zieht in der Partie gegen die New York Rangers einen Sahnetag ein.

Legende: Grosser Abend für Timo Meier Der Appenzeller trifft gegen die Rangers doppelt und steht bei 24 Saisontreffern. Elsa/Getty Images

New Jersey hat einen grossen Schritt in Richtung Playoff-Qualifikation in der NHL gemacht. Im Lokalderby gegen die New York Rangers gewannen die Devils mit 4:0 – und die beiden Schweizer Nico Hischier und Timo Meier brillierten dabei.

Meier eröffnete das Skore kurz nach Spielmitte im Powerplay, 87 Sekunden später doppelte Jesper Bratt in Unterzahl nach. Beide Male liess sich Hischier einen Assist gutschreiben. Der Walliser setzte mit dem 4:0 ins leere Tor dann noch den Schlusspunkt; er hält damit bei 66 Saison-Punkten. Eine Minute zuvor hatte Meier mit seinem 2. Treffer des Abends auf 3:0 gestellt.

Mit dem 3. Erfolg in Serie verschaffen sich die Devils bei noch 5 ausstehenden Partien exzellente Chancen auf die Playoffs. Jonas Siegenthaler, der 3. Schweizer im Bunde, fehlte seinem Team nach wie vor wegen einer Verletzung.

