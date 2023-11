Drei Schweizer skoren in den NHL-Partien vom Samstag. Aber nur Janis Moser darf sich über einen Sieg freuen.

NHL am Samstag

Moser gewann mit den Arizona Coyotes ein 12-Tore-Spektakel gegen Roman Josis Nashville Predators auswärts mit 7:5. Moser überzeugte mit zwei Assists. Der Berner Verteidiger kommt damit in dieser Saison auf bislang 5 Torvorlagen.

Auch Josi bereitete zwei Treffer vor, konnte die 5. Pleite aus den letzten 6 Spielen aber nicht verhindern. Nashville vergab zweimal eine Zweitore-Führung (2:0 und 4:2).

Legende: Setzt sich gegen die «Raubtiere» durch Janis Moser (l.) im Spiel gegen die Nashville Predators. Reuters/USA Today Sports/Andrew Nelles

Suter trifft und verliert

Pius Suter verlor mit den Vancouver Canucks nach 5 Siegen in Folge bei den Toronto Maple Leafs 2:5. Der formstarke Zürcher Stürmer traf in der 16. Minute im Powerplay zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung. Es war sein 4. Tor in den letzten 5 Spielen.

Heimniederlagen setzte es für Kevin Fiala mit den Los Angeles Kings (2:4 gegen die Philadelphia Flyers) und Nino Niederreiter mit den Winnipeg Jets (2:3 gegen die Dallas Stars ab). Der St. Galler und der Bündner Stürmer blieben dabei ohne Skorerpunkt.