«Canuck» Pius Suter bereitet in der NHL den Gamewinner gegen Chicago vor. New Jersey zieht einen schwarzen Abend ein.

NHL am Sonntag

Legende: Knapper Sieg über Chicago Die Vancouver-Spieler freuen sich nach der Partie über die 2 Punkte. Imago/USA Today Network

Die Vancouver Canucks punkteten beim 4:3 gegen die Chicago Blackhawks zum 6. Mal in Folge. Stürmer Suter bereitete im Mitteldrittel Ilja Michejews 4:2 vor. Es war der 5. Skorerpunkt des Zürchers in dieser Saison, in der er zwischenzeitlich verletzt war. Die «Canucks» festigten durch den Sieg ihren 2. Platz im Westen.

Für die Blackhawks war es die 4. Niederlage in Folge. Zu Beginn des Mitteldrittels hatte es noch gut ausgesehen: Philipp Kurashev trug zur 2:1-Führung durch Nick Foligno bei. Für den Schweizer war es der 11. Assist der Saison.

Ex-Devil schiesst New Jersey ab

Eine deftige 1:5-Heimniederlage setzte es für die New Jersey Devils mit den Schweizern Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler und Akira Schmid gegen die Anaheim Ducks ab. Goalie Schmid musste 4 von 27 Schüssen passieren lassen, der letzte Treffer fiel ins leere Tor.

Matchwinner war mit Adam Henrique ausgerechnet ein ehemaliger New-Jersey-Spieler. Im Alter von 33 Jahren gelang dem Kanadier der erste Hattrick der Karriere.