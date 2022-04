Carolina ist zurück an der Tabellenspitze der Metropolitan Division. Einem 5:2-Heimsieg gegen die Ducks sei Dank. Beim Gastgeber harmonierte vor allem die Kombination Nino Niederreiter/Jordan Staal.

Der Bündner legte sowohl das 2:0 (6. Minute) wie auch das 4:2 (54.) für seinen Teamkollegen auf. Staal begeisterte an diesem Abend in Raleigh mit einem Hattrick. Niederreiter selbst steht nun bei 39 Skorerpunkten in der laufenden Saison.

Josi bucht nicht – Crosby jubiliert

Beim 6:3 von Minnesota gegen die Los Angeles Kings zeichnete sich im Team des Siegers auch Kevin Fiala als Assistgeber aus. Die Wild bewiesen Zähigkeit, waren sie vor Heimpublikum doch mit 0:3 in Rücklage geraten. Saisontor Nummer 6 buchte Philipp Kurashev bei der 4:6-Niederlage Chicagos gegen Dallas.

Roman Josi schliesslich brachte sich nicht aufs Skorerblatt und verlor mit Nashville bei Pittsburgh 2:3 in der Verlängerung. Der 1400. Skorerpunkt in der Regular Season von Sidney Crosby bedeutete den Siegtreffer für die Penguins.