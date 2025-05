Legende: Frust hier, Jubel da William Carrier dreht ab, während Florida Carter Verhaeges Treffer bejubelt. AP Photo/Karl DeBlaker

Den letzten Schritt zur neuerlichen Final-Teilnahme tat der Titelverteidiger mit einem 5:3-Auswärtserfolg – obwohl es in der Arena in Raleigh in North Carolina vorerst nicht nach der Entscheidung in dieser Serie ausgesehen hatte.

Das Heimteam führte nach dem 1. Drittel dank Sebastian Aho 2:0. Im 2. Abschnitt drehten die Panthers mit 3 Treffern ein erstes Mal das Ergebnis zu ihren Gunsten. Die Hurricanes schafften zwar nochmals den Ausgleich, auf das 4:3 von Carter Verhaeghe vermochten sie aber nicht mehr zu reagieren. Sam Bennett machte 54 Sekunden vor Schluss mit einem Schuss ins leere Tor alles klar.

Im Final treffen die Panthers entweder wie im Vorjahr auf Edmonton oder Dallas. Die Oilers führen in der Halbfinal-Serie 3:1 und haben in der Nacht auf Freitag auswärts die erste Möglichkeit zur Entscheidung.

Die Panthers stehen zum 4. Mal im Stanley-Cup-Final. Vor ihrem Triumph in der vergangenen Saison zogen sie zweimal den Kürzeren:

Vor 2 Jahren gegen die Vegas Golden Knights.

1996, sechs Jahre nach der Gründung der Franchise, gegen Colorado.

Resultate