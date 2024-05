Die Vegas Golden Knights sandten das dringend benötigte Lebenszeichen aus. Im Spiel 6 reüssierte die Franchise aus dem Bundesstaat Nevada in der Wüste gegen die Dallas Stars mit 2:0. Noah Hanifin hatte das Heimteam auf die Siegesstrasse gebracht (50.), Mark Stone traf ins verwaiste Tor.

Legende: Verteidiger Noah Hanifin findet die Lücke Dallas-Keeper Jake Oettinger muss den Puck passieren lassen. Keystone/AP Photo/John Locher

Während also der Central-Division-Sieger seinen 1. Matchpuck nicht nutzen konnte, erkämpfte sich der Titelhalter den Showdown in der Serie um den Viertelfinal-Einzug. Die «Belle» steigt in Texas. Dabei wird sich entscheiden, ob Dallas effektiv Revanche nehmen kann für das im Vorjahr verlorene Halbfinal-Duell (mit 2:4) gegen den späteren Stanley-Cup-Champion. Die Stars hatten in der Playoff-Ausgabe 2024 einen Fehlstart gegen Vegas (0:2) mit 3 Erfolgen de suite wettgemacht.

Noch 2 Plätze im Viertelfinal offen

Der Sieger fordert dann Colorado. Das zweite noch freie Viertelfinal-Ticket wird in der Nacht auf Sonntag zwischen Boston und Toronto ermittelt.

So sehen die Affichen in der 2. Playoff-Runde aus

Florida Boston/Toronto New York Rangers Carolina Dallas/Vegas Colorado Vancouver Edmonton