Roman Josi kannte kein Pardon: Im Heimspiel seiner Nashville Predators gegen die Seattle Kraken legte der Verteidiger bei einem 5-gegen-3-Powerplay in der 25. Minute alles in seinen Schuss von der blauen Linie. Mit Erfolg: Das Geschoss schlug im rechten Lattenkreuz ein. Kraken-Keeper Philipp Grubauer war ohne Abwehrchance.

Es war das 2:2 für das Team aus dem Bundesstaat Tennessee – das am Schluss dennoch als Verlierer vom Eis musste. Brandon Tanev entschied die Partie mit dem 4:2 in der 59. Minute, seinem 2. Tor des Abends. Mikael Granlund konnte für die «Preds» nur noch verkürzen. Damit feierte die neue Franchise aus Seattle den 1. Sieg in ihrer jungen NHL-Klubgeschichte. Nashville nahm die Niederlage trotz allem mit Humor:

Premiere für Hofmann

Nino Niederreiters Treffer zum 4:2 bei Carolinas 6:3-Heimsieg über die New York Islanders war ein Tor des Willens. Der Churer Stürmer behauptete sich im Eins gegen Eins und drückte die Scheibe nach einem Foul im Fallen irgendwie über die Linie (32.). Es war das 1. Tor eines Schweizers in der noch jungen Saison. Josis Goal in Nashville kam zwar innerhalb des Spiels etwas früher, die Partie hatte jedoch eine Stunde später begonnen.

Grégory Hofmann gab im Alter von 28 Jahren sein NHL-Debüt. Beim 8:2-Kantersieg der Columbus Blue Jackets gegen die Arizona Coyotes kam der Ex-Zuger als rechter Flügel der 4. Linie auf stolze 16:19 Minuten Eiszeit, blieb aber ohne Skorerpunkt. Im 3. Drittel wanderte der Nati-Spieler für übertriebene Härte dafür ein 1. Mal auf eine NHL-Strafbank. Verteidiger Dean Kukan, der 2. Schweizer bei Columbus, spielte 16:39 Minuten.

Was in der Nacht auf Freitag zudem zu reden gab:

Die Detroit Red Wings verspielten im Heimspiel gegen Stanley-Cup-Champion Tampa Bay in den letzten 7 Minuten eine 6:3-Führung und verloren trotz 4 Toren von Tyler Bertuzzi in der Verlängerung mit 6:7. Pius Suter kam in seinem 1. Spiel für Detroit auf 18:36 Minuten Einsatzzeit.

in der Verlängerung mit 6:7. kam in seinem 1. Spiel für Detroit auf 18:36 Minuten Einsatzzeit. Gleich 5 Skorerpunkte sammelte der Slowene Anze Kopitar für die Los Angeles Kings. Dem 34-jährigen Routinier gelangen beim 6:2 zu Hause gegen die Vegas Golden Knights 3 Tore und 2 Assists.