Unglaubliche Szenen im Spiel zwischen Chicago und Winnipeg: Nachdem sich Blackhawks-Stammkeeper Anton Forsberg beim Aufwärmen verletzt hatte und sein Backup Collin Delia ebenfalls nicht mehr weiterspielen konnte, kam 14 Minuten vor Schluss Scott Foster zum Zug.

Der 36-Jährige ist ein sogenannter «Emergency Keeper», der beim Ausfall beider Goalies einspringen kann. Foster füllte den Posten bei Chicago schon öfters aus. Dieses Mal war aber alles anders. Der Notfall wurde Tatsache, das Märchen war perfekt.

Letztes Eishockey-Spiel im Jahr 2006

Sein letztes Eishockey-Spiel bestritt Foster vor 12 Jahren. Der Kanadier spielte an der Uni von Western Michigan. Am Ende der Saison 2005/06, in der er eine Partie bestritt (Fangquote 57,1 %), beendete er seine Karriere. In der Folge arbeitete er als Buchhalter.

Seit Donnerstag ist Foster nun NHL-Goalie. Gegen Winnipeg wehrte er alle 7 Schüsse, die auf sein Tor kamen, unter dem Jubel der Fans ab und machte den 6:2-Sieg der Blackhawks perfekt. Als Krönung wurde er zum besten Spieler der Partie gewählt.