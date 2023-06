Die ersten drei Positionen im Draft waren in diesem Jahr praktisch in Stein gemeisselt. Connor Bedard, ein bald 18-jähriger Center aus Vancouver, gilt als eines der grössten Talente der letzten Jahre und stellte unter anderem beim Gewinn der U20-WM mit Kanadas Junioren verschiedene Rekorde auf. Als drittschlechtestes Team der letzten Saison hatten die Chicago Blackhawks mit dem Schweizer Philipp Kurashev dank Losglück als erstes Team wählen dürfen.

Ein Klotener an Position fünf

Der erste Europäer wurde an zweiter Stelle gezogen, die Anaheim Ducks sicherten sich die Dienste des Schweden Leo Carlsson. Auch die Wahl von Adam Fantilli, der mit Kanada vor einem Monat WM-Gold bei den Aktiven gewann, durch die Columbus Blue Jackets als Nummer 3 war keine Überraschung.

Der bei Kloten gross gewordene Österreicher David Reinbacher wurde an fünfter Position durch die Montreal Canadiens und damit als erster Verteidiger überhaupt ausgewählt. Der 18-jährige Vorarlberger war beim Aufsteiger der National League eine der positiven Überraschungen der letzten Saison.

Zwei Schweizer spät gedraftet

In der fünften und siebten (von total sieben) Runden wurden schliesslich auch zwei Schweizer gedraftet. Der Verteidiger Rodwin Dionicio wurde an der 129. Position von den Anaheim Ducks gewählt. In den letzten drei Jahren spielte der 19-jährige Ostschweizer in einer der kanadischen Juniorenligen für die Windsor Spitfires. Der 18-jährige schweiz-französische Goalie Antoine Keller von Genf-Servette wurde als Nummer 206 von den Washington Capitals gedraftet.