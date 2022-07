Seit 2017 wurde kein Schweizer mehr in der 1. Runde des NHL-Drafts gezogen. Das könnte sich mit Lian Bichsel ändern.

NHL-Draft in Nacht auf Freitag

Bild 1 / 3 Legende: Wird er der nächste Schweizer NHL-Star? Lian Bichsel spielt zurzeit in Schweden für Leksand IF. In 29 Spielen für die 1. Mannschaft kam er auf durchschnittlich 11:48 Minuten Eiszeit. imago images/Bildbyran Bild 2 / 3 Legende: Schon National-League-Luft geschnuppert Lian Bichsel (Nummer 72) lief in der Saison 2020/21 für 4 Spiele für den EHC Biel auf. Sein Debüt gab er am 15. Dezember 2020 im Alter von 16 Jahren. Freshfocus/Marc Schumacher Bild 3 / 3 Legende: In den Nachwuchs-Nationalteams Lian Bichsel spielte auch schon für die Schweiz auf den Stufen U16 bis U20. Freshfocus/Pascal Muller

Wenn am Donnerstag und Freitag der NHL-Draft in Montreal über die Bühne geht, hat Lian Bichsel gute Chancen, als erster Schweizer seit Nico Hischier 2017 in der 1. Runde gezogen zu werden.

Mit einer Grösse von 1,96 m und dem Gewicht von 102 kg besitzt der 18-jährige Verteidiger nicht nur die Gardemasse für die NHL, er hat auch schon Erfahrungen in der National League und in der höchsten schwedischen Liga gesammelt (siehe Galerie). So schätzen die Experten, dass er entsprechend früh gezogen wird.

Kuriose Fragen beim «Draft-Combine»

Bichsel wurde im Rahmen des «Draft-Combine» Ende Mai in Buffalo von sämtlichen 32 NHL-Teams zu einem Gespräch eingeladen. Dabei gab es auch kuriose Szenen. «Ich musste Süssigkeiten in einen Mülleimer werfen», sagt Bichsel auf nhl.com. «Eine Frage war, wie ich meine Persönlichkeit in einem Tier sehen würde.»

Shane Wright wohl die Nummer 1 Box aufklappen Box zuklappen Geht es nach den Experten-Einschätzungen, dürfte wohl der kanadische Center Shane Wright an erster Stelle gezogen werden. Auf Platz 2 dürfte der slowakische Flügel Juraj Slafkovsky folgen. Als erstes Team darf Montreal einen Spieler auswählen, danach folgen die New Jersey Devils.

Mit einem Erstrunden-Draft würde für den gebürtigen Oltner ein Traum in Erfüllung gehen. «Das ist natürlich etwas Grosses für mich und nicht alltäglich», so Bichsel, der beim Draft vor Ort sein wird.