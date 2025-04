NHL: Drei Tore in 53 Sekunden

2:5 lagen die Vancouver Canucks bei den Dallas Stars eine Minute vor der letzten Sirene zurück. Dann folgte jedoch ein beherztes Schlussfurioso. Erst verkürzte Aatu Raty auf 3:5, ehe die Stunde von Pius Suter schlug. Der 28-jährige Zürcher erzielte eine halbe Minute vor Schluss den Anschlusstreffer und bei 59:53 sogar noch den 5:5-Ausgleich.

Innerhalb von 53 Sekunden hatten die Gäste den Drei-Tore-Rückstand wettgemacht – und es kam noch besser: In der 4. Minute der Verlängerung traf Kiefer Sherwood zum 6:5.

Vancouver liegt damit bei noch vier ausstehenden Spielen sechs Punkte hinter Minnesota, das derzeit den letzten Playoff-Platz belegt. Suter und Co. bräuchten im Schlussspurt also ein ähnliches Wunder wie in Dallas.

Schlappe für Devils

Besser stellt sich die Ausgangslage für die New Jersey Devils dar, die in der Metropolitan Division kaum noch vom 3. Platz zu verdrängen sein dürften. Gegen die Boston Bruins setzte es allerdings eine empfindliche 2:7-Heimniederlage ab. Auch Nico Hischier (1 Assist) und Timo Meier (1 Tor) konnten die Schlappe nicht abwenden.

