Legende: Trug sich in die Torschützenliste ein Pius Suter (2. v. r.). Keystone/Duane Burleson

Pius Suter hat beim 5:4-Sieg der Vancouver Canucks nach Verlängerung bei den Detroit Red Wings das 3:2 (38.) erzielt. Der 28-jährige Zürcher traf in der dritten Partie in Folge und steht nun bei neun Saisontoren.

Den Siegtreffer der Gäste schoss Jake DeBrusk nach 64 Minuten, nachdem er mit einem Doppelschlag innert 43 Sekunden schon für das 1:1 (21.) und 2:1 (22.) verantwortlich gezeichnet hatte. Es war für Vancouver im fünften Auswärtsspiel in Folge der vierte Sieg. Der «Road Trip» endet mit der Partie bei den Minnesota Wild in der Nacht auf Mittwoch.

Jets nicht mehr Leader

Ebenfalls in der Fremde unterwegs waren die Winnipeg Jets zuletzt. Das Team um Nino Niederreiter kassierte beim 1:3 in Dallas im 6. Auswärtsspiel die 3. Pleite in Serie und musste die Tabellenführung in der Western Conference abgeben. Winnipeg darf in der Nacht auf Mittwoch wieder im eigenen Stadion antreten.

Nicht gut läuft es den Chicago Blackhawks mit Philipp Kurashev. Sie bleiben nach der 3:6-Niederlage gegen die Columbus Blue Jackets am Tabellenende der Western Conference sitzen.