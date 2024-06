Die Edmonton Oilers kantern die Florida Panthers in Spiel 4 des Stanley-Cup-Finals mit 8:1 nieder. In der Serie steht es 1:3.

Der Stanley Cup stand im Rogers Place, dem Stadion in Edmonton, für Florida bereit. Schon bald zeichnete sich jedoch ab, dass es noch zu früh für Feierlichkeiten seitens der bisher überlegenen Panthers sein würde. Denn die Oilers sendeten in Spiel 4 mehr als nur ein Lebenszeichen.

McDavid punktet 4-fach

Ein Unterzahl-Tor von Mattias Janmark in der 4. Minute ebnete den Kanadiern den Weg zum 1. Sieg. Zur 1. Pause führte das Heimteam mit 3:1. Es folgte die Show des Connor McDavid, der im Mitteldrittel an allen 3 Treffern Edmontons beteiligt war. Das 4:1 erzielte der Superstar selbst, das 5:1 und 6:1 bereitete er vor. Mit dem Assist auf Dylan Holloway in der 55. Minute liess sich McDavid auch noch einen 4. Skorerpunkt gutschreiben. Den 8:1-Schlusspunkt besorgte Ryan McLeod (57.).

Der in den ersten 3 Partien überragende Florida-Goalie Sergei Bobrowski erwischte für einmal einen gebrauchten Tag und wurde nach dem 5. Gegentreffer durch Anthony Stolarz ersetzt.

Den 2. Matchpuck haben die Panthers in der Nacht auf Mittwoch – dann aber vor eigenem Anhang.