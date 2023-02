Legende: Haben guten Grund zum Jubeln Die New Jersey Devils. IMAGO / USA TODAY Network

Nico Hischier und Jonas Siegenthaler gewannen mit den New Jersey Devils gegen die Seattle Kraken mit 3:1 und bleiben dank dem 3. Sieg in Serie an Division-Leader Carolina dran. Nach 34 torlosen Minuten gab es gleich zwei Treffer innert 24 Sekunden zu sehen. Die Devils reagierten prompt auf den 0:1-Rückstand und glichen die Partie wieder aus. Verteidiger Dougie Hamilton, der bereits das erste Tor erzielt hatte, gelang in der 50. Minute das Game-Winning-Goal. Beim abschliessenden Empty Netter liess sich Captain Hischier seinen 26. Assist der Saison gutschreiben.

Ebenfalls zu einem Sieg kamen die Detroit Red Wings gegen die Calgary Flames. Pius Suter erhielt beim 2:1 zehn Minuten Eiszeit. Einen Abend zum Vergessen erlebte Timo Meier mit den San Jose Sharks. Bei der 1:4-Niederlage gegen die Florida Panthers ging der Schweizer Stürmer mit einer Minus-4-Bilanz vom Eis.

Meier sorgt mit «Kopfball» für Aufsehen

Denis Malgins Colorado Avalanche verlor gegen Tampa Bay Lightning 0:5. Der Schweizer kam in der vierten Linie zu gut neun Minuten Eiszeit und zwei Torschüssen.