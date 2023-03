Etwas mehr als 9 Minuten brauchte Timo Meier, um sich bei den Devils mit einem Tor anzumelden. Der Stürmer, der vor kurzem von den San Jose Sharks nach New Jersey getradet worden war, verwertete in seinem Debüt-Spiel gegen Arizona einen Abpraller mit der Backhand zum 1:0.

Meier hatte sich zuletzt mit einer Oberkörperverletzung herumgeplagt und kam nach seinem Wechsel erstmals seit zwei Wochen in der NHL wieder zum Einsatz.

00:43 Video Meier ist mit der Backhand zur Stelle Aus Sport-Clip vom 06.03.2023. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Für den 26-Jährigen, der bei den Devils seinem Jahrgang entsprechend die Nummer 96 trägt und in der 2. Linie als linker Flügel eingesetzt wurde, war es bereits der 32. Saisontreffer.

Hischier entscheidet wieder einmal eine Partie

Dass Meier kaum Anlaufzeit benötigt, hat er schon mehrfach bewiesen. Sowohl bei seinem NHL-Debüt 2016 mit den Sharks wie auch in seinem ersten Länderspiel für die Schweiz an der WM 2018 in Dänemark reihte sich der Powerstürmer sogleich unter die Torschützen.

Legende: Hat sich glänzend ins Team eingefügt Timo Meier lässt sich nach seinem Tor von seinen neuen Kameraden beglückwünschen. Keystone/AP/Rick Scuteri

Den 5:4-Sieg nach Verlängerung stellte Nico Hischier sicher. Nach nur 23 Sekunden traf der Captain mit seinem 27. Saisontor. Schon zum 7. Mal gelang ihm der Game-Winner. Janis Moser blieb bei den Coyotes ohne Skorerpunkt.

00:45 Video Hischier entscheidet die Partie in der Overtime Aus Sport-Clip vom 06.03.2023. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Auch Malgin trifft

Mit Denis Malgin liess sich in der Nacht auf Montag in der NHL noch ein dritter Schweizer als Torschütze feiern. Der letztjährige Topskorer der ZSC Lions schoss die Colorado Avalanche im Heimspiel gegen die Seattle Kraken kurz nach Spielhälfte 2:1 in Führung. Am Ende musste sich der Stanley-Cup-Sieger jedoch 2:3 nach Verlängerung geschlagen geben.

Pius Suter verlor mit den Detroit Red Wings gegen Philadelphia 1:3.

00:44 Video Malgin ist nach Breakaway erfolgreich Aus Sport-Clip vom 06.03.2023. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.