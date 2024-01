Pius Suter erreicht in der NHL in der Nacht auf Dienstag einen Meilenstein. New Jersey gewinnt ein Spektakel-Spiel.

Sein 249. Spiel in der NHL dürfte Pius Suter noch länger in bester Erinnerung behalten. Der Zürcher Stürmer traf in der Nacht auf Dienstag zum 1:0 seiner Vancouver Canucks gegen die Chicago Blackhawks, für die er in der Saison 2020/21 sein NHL-Debüt gegeben hatte.

Suters insgesamt 100. Skorerpunkt (52 Tore, 48 Assists) entpuppte sich gleichzeitig als das Game-Winning-Goal, denn die Canucks liessen keinen Gegentreffer zu und gewannen mit 2:0. Mit dem 32. Sieg im 47. Spiel behauptete Vancouver seine Position als Nummer 1 der Liga. Die Blackhawks hingegen sind am anderen Ende der Tabelle zu finden: Philipp Kurashevs Chicago bleibt nach der 33. Niederlage das zweitschlechteste Team der NHL.

Devils mit Wende gegen Stanley-Cup-Champion

Nico Hischier punktete derweil für die New Jersey Devils. Der Captain markierte beim 6:5-Heimsieg nach Verlängerung gegen die Vegas Golden Knights auf Pass von Landsmann Timo Meier das 1:1. Für den im November verletzt gewesenen Captain war es der 13. Torerfolg der Saison.

Matchwinner für die Devils war Tyler Toffoli, der in der 3. Minute der Verlängerung zum 3. Mal an diesem Abend erfolgreich war. Zwischenzeitlich hatte New Jersey mit 3:5 im Hintertreffen gelegen.

Als Verlierer vom Eis musste Kevin Fiala. Die L.A. Kings zogen gegen die San Jose Sharks trotz 2 Assists des Schweizer Stürmers mit 3:4 n.P. den Kürzeren.