New Jersey kassiert in New York eine 1:5-Pleite. Connor McDavid realisierte seinen 140. Skorerpunkt.

Legende: Kein Durchkommen Für Nico Hischier und die Devils gab es nichts zu holen. Keystone/AP Photo/Frank Franklin II

Während New Jersey bereits als Playoff-Teilnehmer feststeht, kämpfen die New York Islanders noch um die Qualifikation. Die Gastgeber traten engagierter auf als das Team mit den Schweizern Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler und sicherten sich die 2 Punkte in der Schlussphase. Das 3:1 fiel in der 56. Minute, danach gelangen noch 2 Treffer ins leere Tor.

«Wir wussten, dass New York in diesem Spiel um einen Playoff-Platz kämpfen wird. Sie spielten härter als wir, sie haben mehr Zweikämpfe gewonnen, das hat uns das Spiel gekostet», liess sich Meier auf dem Online-Portal der NHL zitieren. «Wir müssen einen Weg finden, den nächsten Gang für die wichtigste Zeit des Jahres einzulegen.»

McDavid mit 140. Skorerpunkt

Edmonton feierte einen 5:4-Sieg gegen Janis Mosers Arizona. Bei den Oilers knackte Connor McDavid dank eines Assists als erster Spieler seit 1996 die Marke von 140 Skorerpunkten (60 Tore/80 Assits). Er ist erst der 7. NHL-Spieler mit mindestens 60 Toren und 80 Vorlagen in einer Saison.

Mario Lemieux und Jaromir Jagr hatten die 140-Punkte-Grenze in der Saison 1995/96 Seite an Seite im Trikot der Pittsburgh Penguins erreicht. Als bislang letztem Profi der Oilers gelang dies der Klublegende Wayne Gretzky 1987/88.

Malgin mit Assist

Denis Malgin feierte mit Colorado Avalanche den 3. Sieg in Serie. Die Mannschaft aus Denver gewann auswärts gegen die Anaheim Ducks 5:1 und liegt nach Verlustpunkten auf Platz 1 der Central Division. Malgin liess sich einen Assists gutschreiben, sein 17. Skorerpunkt (10 Tore/7 Assists) in dieser Saison.