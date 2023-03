Denis Malgin kommt in Colorado immer besser in Fahrt. Beim 5:0 gegen Chicago skorte der Solothurner in der NHL erstmals dreifach.

Nach der schwierigen Zeit in Toronto macht Denis Malgin in Colorado aktuell aufregende Zeiten durch. Die Avalanche, die lange vom Verletzungspech verfolgt wurden, kommen immer besser in Fahrt und reihten in der Nacht auf Dienstag den 6. Sieg aneinander. Gegen die Chicago Blackhawks resultierte ein diskussionsloses 5:0.

Malgin nutzt seine Chance

Der quirlige Schweizer Stürmer wurde hinter «Avs»-Goalie Alexander Georgijew zum zweitbesten Spieler der Partie gewählt. Malgin kam aufgrund des Ausfalls von Artturi Lehkonen in der 2. Sturmlinie an der Seite von Waleri Nitschuschkin und J.T. Compher zum Zug und nutzte diese Chance bestmöglich.

In der 27. Minute netzte der 26-jährige Solothurner nach einem schönen Zusammenspiel mit Nitschuschkin ein erstes Mal ein. Im 3. Drittel lieferte Malgin zunächst den 1. Assist zum 4:0 von Logan O'Connor, ehe der Schweizer nur 14 Sekunden später im Slot zum 5:0-Endstand traf. Damit gelangen Malgin im 245. NHL-Spiel erstmals 3 Skorerpunkte an einem Abend.

01:32 Video Die beiden Tore von Malgin gegen Chicago Aus Sport-Clip vom 21.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 32 Sekunden.

Auf Seiten Chicagos, bei dem Umbruchstimmung herrscht, erhielt Philipp Kurashev mit 18:30 Minuten die meiste Eiszeit aller Stürmer.

13. Saisontor für Suter

Neben Malgin reihte sich in der Nacht auf Dienstag noch ein zweiter Schweizer unter die Torschützen. Pius Suter zeichnete bei der 2:5-Niederlage der Detroit Red Wings gegen die Florida Panthers für das zwischenzeitliche 1:2 verantwortlich. Der Zürcher Stürmer staubte im Slot ab und schraubte sein Tor-Konto auf 13 hoch.

00:42 Video Suter steht genau richtig und staubt ab Aus Sport-Clip vom 21.03.2023. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.