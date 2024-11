Kevin Fiala gelingt beim 3:0-Sieg von Los Angeles in Nashville das 6. Saisongoal. «Swiss Devils» überzeugen in Edmonton.

Die Los Angeles Kings haben das erste Aufeinandertreffen der Saison gegen Nashville auf überzeugende Art und Weise für sich entschieden. Die Gäste kontrollierten das Geschehen über weite Strecken und verwalteten die knappe 1:0-Führung bis ins letzte Drittel souverän.

Legende: Nur schwer zu stoppen Kevin Fiala von den Los Angeles Kings. Imago Images/Steve Roberts

Mit einem erfolgreichen Abstauber in der 41. Minute sorgte Kevin Fiala für die Vorentscheidung. Für den Schweizer Stürmer der Kings war es der 6. Saisontreffer. 3 Minuten vor dem Ende machte Los Angeles mit einem Empty-Netter alles klar. Goalie Darcy Kuemper feierte einen Shutout.

Meier bei Devils-Sieg eiskalt

Im 2. Spiel in der Nacht auf Dienstag setzte sich New Jersey ebenfalls 3:0 bei den Edmonton Oilers durch. Nico Hischier lieferte in der 37. Minute in Überzahl das Zuspiel auf Jesper Bratt, der auf 2:0 erhöhte.

Im Schlussabschnitt war es dann Timo Meier, der in der 50. Minute entwischen konnte und im 1-gegen-1 mit dem Goalie die Oberhand behielt. Der Appenzeller umkurvte Calvin Pickard und schob eiskalt ein zum 3:0-Schlussstand. Auch für Meier war es Saisongoal Nummer 6.