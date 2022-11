Fiala trifft zum dritten Mal in Folge und erreicht Meilenstein

NHL in der Nacht auf Dienstag

Kevin Fiala und die Los Angeles Kings unterlagen den Calgary Flames in einem spektakulären Spiel mit 5:6. Der Schweizer erzielte dabei zum dritten Mal in Serie ein Tor. Fiala erreichte damit einen Meilenstein: Es war sein 300. Punkt in der besten Eishockey-Liga der Welt.

Im zweiten Drittel reagierte der 26-jährige St. Galler nach einem Abpraller von der Bande am schnellsten und verkürzte für sein Team auf 3:5. Es war sein sechstes Saisontor. Davor hatten die Kings eine 2:1-Führung aus der Hand gegeben und innert elf Minuten vier Treffer kassiert. Auch beim letzten Tor des Spiels war Fiala beteiligt und liess sich einen Assist gutschreiben. Sein Team bleibt in der Tabelle hinter den Vegas Golden Knights auf dem zweiten Platz.

Auch Kurashev verliert

Philipp Kurashevs Chicago Blackhawks mussten ebenfalls eine Niederlage einstecken. Beim 0:3 gegen die Carolina Hurricanes stand der Schweizer fast 18 Minuten im Einsatz und ging mit einer Minus-2-Bilanz vom Eis.