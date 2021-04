NHL in der Nacht auf Dienstag

Als Kevin Fiala mit einem satten Handgelenkschuss für Minnesota gegen Colorado zum 4:5 verkürzte, blieben nur noch 35 Sekunden. Der Ausgleich gelang den Wild nicht mehr. Damit kassierte das Team mit dem Schweizer Stürmer eine zuletzt rar gewordene Heimniederlage. Zuvor hatte Minnesota 11 Mal in Serie zuhause gewonnen.

6 Spiele de suite gepunktet

Trotz der Niederlage gegen die favorisierten Avalanche liegt Minnesota ausgezeichnet im Playoff-Rennen. Der Vorsprung des Teams aus Saint Paul auf den 5. Platz in der West Division beträgt 10 Punkte.

Die Wild konnten in den letzten Partien auf einen starken Fiala zählen. Der St. Galler hat in den vergangenen 6 Spielen immer gepunktet. Mittlerweile hat Fiala in 34 Matches 11 Tore und 10 Assists auf dem Konto.

Wenig Eiszeit für Haas

Mit Gaëtan Haas stand noch ein zweiter Schweizer im Einsatz. Der Jurassier verlor mit Edmonton in Montreal mit 2:3 nach Verlängerung. Montreals Siegtor 58 Sekunden vor Ablauf der Overtime erzielte Eric Staal. Haas durfte sich nur während 5:07 Minuten auf dem Eis beweisen.