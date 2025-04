New Jersey setzt sich in der NHL zuhause mit 3:2 nach Penaltyschiessen gegen die Minnesota Wild durch.

NHL in der Nacht auf Dienstag

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Durften sich freuen Nico Hischier und Paul Cotter. Keystone/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Nico Hischier hat seine Position als bester Schweizer NHL-Skorer dieser Saison konsolidiert. In der Nacht auf Dienstag erzielte der Walliser im Heimspiel der Devils gegen Minnesota sein 34. Tor im 70. Spiel. Der Captain schoss New Jersey 2:1 in Front. Nach schöner Vorarbeit von Stefan Noesen musste Hischier nur noch den Stock hinhalten.

Die Gastgeber setzten sich schliesslich 3:2 nach Penaltyschiessen durch und feierten den 40. Saisonsieg. In der Kurzentscheidung nahm kein Schweizer Anlauf.

Hischiers Teamkollege Timo Meier schoss viermal auf den Kasten, blieb aber in der vierten Partie in Folge ohne Skorerpunkt. Jonas Siegenthaler fehlt seit zwei Monaten verletzungsbedingt und wird diese Saison nicht mehr aufs Eis zurückkehren.

Bichsel mit Dallas im Hoch

Nashville musste die dritte Niederlage in Folge einstecken. Das Team des verletzten Roman Josi unterlag Philadelphia 1:2. Die Predators haben keine Playoff-Chancen mehr. Lian Bichsel ging derweil zum sechsten Mal in Folge als Sieger vom Eis. Der Solothurner Verteidiger gewann mit Dallas 3:1 in Seattle.

NHL