Die New York Islanders schlagen die New Jersey Devils auswärts 4:1 und ergattern sich das Playoff-Ticket in der NHL.

Die Pittsburgh Penguins dürfen nach dem 4:2-Erfolg über die Nashville Predators weiter hoffen.

Die New York Rangers sichern sich erstmals seit 2015 wieder die Presidents' Trophy.

Edmontons Connor McDavid erreicht einen historischen Meilenstein.

Mit Toren in der 13. und 17. Minute legten die Islanders den Grundstein für die fünfte Playoff-Qualifikation in den letzten sechs Jahren. Das Team aus New York trifft wie im Vorjahr auf die Carolina Hurricanes.

Für die Devils, bei denen drei Schweizern auf dem Eis standen, war die 1:4-Pleite vor eigenem Anhang das letzte Spiel einer enttäuschenden Saison. Mit 81 Punkten aus 82 Spielen belegen sie nur den 13. Platz in der Eastern Conference. Timo Meier traf zum zwischenzeitlichen 1:2 (24. Minute). Es war der 28. Saisontreffer für den 27-Jährigen.

Legende: Jubel und Frust Die Islanders freuen sich über die Playoff-Quali, für die Devils endet die Saison mit einer weiteren Enttäuschung. Keystone/AP Photo/Seth Wenig

Vierkampf um letzten Playoff-Platz

Im Rennen um den letzten Playoff-Platz gibt es einen Vierkampf zwischen den Washington Capitals, den Detroit Red Wings (je 89 Punkte), den Pittsburgh Penguins (88) und den Philadelphia Flyers (87).

Pittsburgh bleibt dank einem 4:2-Erfolg über Roman Josis Nashville im Playoff-Rennen. Im letzten Spiel treffen die Penguins auswärts auf die Islanders. Superstar Sidney Crosby und Co. drohen zum 2. Mal in Folge die Playoffs zu verpassen.

Zum grossen Showdown kommt es im Direktduell zwischen Washington und Philadelphia. Detroit tritt auswärts bei den Montreal Canadiens an.

Rangers sichern sich Quali-Sieg

Mit einem 4:0-Sieg über Ottawa haben sich die New York Rangers zum ersten Mal seit 2015 und zum insgesamt 4. Mal die Presidents' Trophy als bestes Team in der Qualifikation gesichert. Mit 114 Punkten können die Rangers nicht mehr an der Tabellenspitze abgelöst werden.

McDavid mit Meilenstein

Edmontons Connor McDavid erreichte derweil einen historischen Meilenstein. Mit seinem Assist beim 9:2-Kantersieg gegen San Jose verbuchte der 27-Jährige seine 100. Torvorlage in dieser Saison und trat in einen elitären Kreis ein. 100 Assists in einer Spielzeit hatten in der NHL-Geschichte vor McDavid bislang lediglich drei Spieler erreicht: Bobby Orr und Mario Lemieux je einmal, der legendäre Wayne Gretzky gleich elfmal.

00:37 Video Historischer Meilenstein von McDavid Aus Sport-Clip vom 16.04.2024. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.