Bislang waren die Partien der Seattle Kraken – ein Sieg, 2 Niederlagen – stets eine knappe Sache gewesen. Dies änderte sich im Spiel in Philadelphia. Gegen die Flyers kassierte der NHL-Neuling gleich eine 1:6-Niederlage. Seattle-Goalie Philipp Grubauer wurde nach 29 Minuten und 5 Gegentoren ausgewechselt. Bei Philadelphia sammelten gleich 11 Akteure Skorerpunkte.

Legende: Kalt geduscht Kraken-Keeper Philipp Grubauer hätte gegen Philadelphia wohl 8 Arme gebraucht. Keystone

Den zweiten Sieg im zweiten Spiel feierte St. Louis. Die Blues bezwangen auswärts dank einem starken Mitteldrittel, in dem sie gleich 5 Tore erzielten, die Arizona Coyotes 7:4. Besonders hervortun konnte sich Jordan Kyrou mit je 2 Toren und Assists, darunter dieser Prachtstreffer:

Die New York Rangers rangen die Toronto Maple Leafs auswärts trotz einer Schussbilanz von 23:41 nach Verlängerung nieder. Zu den Matchwinnern avancierte beim 2:1-Erfolg ein russisches Duo: Einerseits Artemi Panarin, der den Siegtreffer in der Overtime erzielte, andererseits Goalie Igor Schesterkin, der Auston Matthews und Co. mit 40 Paraden in den Wahnsinn trieb.