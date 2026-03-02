San Jose ringt die Winnipeg Jets 2:1 nach Verlängerung nieder. Auch Pius Suter hat mit den Blues Grund zum Jubeln.

Im Stadion in San Jose hatten vorerst die Gäste das Sagen. Die Jets, die lange auf den verletzten Nino Niederreiter verzichten müssen, gingen nach knapp drei Minuten durch den Kanadier Morgan Barron in Führung und hielten den Vorsprung bis zu Beginn des dritten Drittels.

Der 20-jährige Amerikaner Will Smith erzielte den Ausgleich, der 19-jährige Kanadier Michael Misa traf nach exakt 100 Sekunden in der Verlängerung mit dem 2:1 zur Entscheidung. Philipp Kurashev war an beiden Toren nicht beteiligt.

Legende: Ein Olympiasieger steht im Weg Connor Hellebuyck hindert Philipp Kurashev am Tor. Keystone/Godofredo A. Vásquez

Dank dem zweiten Sieg in Folge nehmen die Sharks vor den punktgleichen Predators und Kings in der Western Conference Rang 9 ein. Der Rückstand auf die vor ihnen liegenden Kraken beträgt drei Punkte.

Suters Blues schlagen Wild

Zu den Gewinnern des Abends gehörte ein weiterer Schweizer Olympia-Teilnehmer. Die St. Louis Blues mit Pius Suter siegten bei den Minnesota Wild 3:1. Der Zürcher blieb ohne Skorerpunkt. Trotz des Sieges verbleiben die Blues in der hintersten Tabellenregion.

NHL