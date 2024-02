Da Stammtorhüter Vitek Vanecek mit einer Unterkörperverletzung ausfällt und ausserdem krank ist, ist Akira Schmid vorerst zurück zu den New Jersey Devils berufen worden. Nach insgesamt 15 Einsätzen für die Devils in dieser Saison wurde der 23-Jährige Ende Dezember in die zweitklassige AHL versetzt, wo er seither für die Utica Comets, das Farmteam der Devils, zwölf Partien absolvierte.