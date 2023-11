Pius Suter feiert in der NHL mit Vancouver den 4. Sieg in Folge. Der Schweizer Stürmer trifft erneut.

NHL in der Nacht auf Dienstag

Vancouver ist aktuell nicht zu stoppen. In der Nacht auf Dienstag setzten sich die Canucks zuhause mit 6:2 gegen die Edmonton Oilers durch und feierten den 4. Sieg in Folge. Ebenfalls einen guten Lauf hat Pius Suter. Der Schweizer Vancouver-Stürmer war mit seinem 3. Saisontor für das zwischenzeitliche 2:1 verantwortlich und traf damit im 3. Spiel in Folge.

Vancouver liegt im Westen hinter dem amtierenden NHL-Champion Vegas auf Platz 2. Die mit grossen Ambitionen in die Saison gestarteten Oilers kommen derweil weiterhin nicht vom Fleck und haben nach 11 Spielen bereits 9 Niederlagen auf dem Konto.

Toronto mit Wende gegen Tampa Bay

Ein grosses Comeback schafften die Toronto Maple Leafs. Die Kanadier holten gegen die Tampa Bay Lightning vor heimischem Publikum einen 1:4-Rückstand auf und siegten in der Overtime 6:5. Dabei erzielte der ehemalige ZSC-Stürmer Auston Matthews seine Saisontreffer 12 und 13, womit er einsame Ligaspitze ist. Für Toronto war es der 1. Sieg nach zuletzt 4 Niederlagen in Serie.