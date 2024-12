Lian Bichsel verliert sein erstes NHL-Spiel zwar, reiht sich aber gleich in die Torschützenliste ein.

NHL in der Nacht auf Freitag

Keine zwei Minuten stand Bichsel bei Dallas in der besten Eishockey-Liga der Welt auf dem Eis, da musste er dieses nach einem Cross-Check auch schon wieder in Richtung Strafbank verlassen.

Die Stars überstanden die Unterzahl, gerieten im Mitteldrittel aber entscheidend in Rücklage. Innerhalb von drei Minuten trafen die Gäste aus Nashville dreimal, ehe Bichsel Mitte des letzten Abschnitts verkürzte. Der Solothurner Verteidiger war nach einem schnellen Gegenangriff mit einem satten Schuss erfolgreich. Schliesslich trafen die Predators drei Minuten vor dem Ende ins leere Tor zum 4:1-Schlussstand.

Legende: Lässt sich feiern Der frischgebackene NHL-Torschütze Lian Bichsel (l.). Reuters/ Jerome Miron

Bichsel zeigte ein ansprechendes Debüt in der NHL, kam auf knapp 16 Minuten Eiszeit und wies eine Plus-1-Bilanz aus. Roman Josi fehlte bei den Predators aufgrund einer Unterkörperverletzung.

Moser mit Assist

Einen erfreulichen Abend hatte Janis Moser. Beim 8:3-Kantersieg der Tampa Bay Lightning in Calgary steuerte der 24-jährige Bieler einen Assist bei. Der Russe Nikita Kutscherow glänzte mit einem Tor und fünf Assists.

Ebenfalls siegreich waren die Vancouver Canucks. Die Kanadier setzten sich vor Heimpublikum gegen Meister Florida 4:0 durch. Pius Suter stand knapp 15 Minuten auf dem Eis, jedoch bei keinem der Treffer.

New Jersey fügte den Los Angeles Kings die erste Niederlage nach sechs Spielen bei. Die Devils drehten einen Rückstand und siegten 3:1. Keiner der vier involvierten Schweizer hatte bei den Toren seinen Stock im Spiel.

Kurashev und Chicago im Tief

Philipp Kurashev unterlag mit Chicago den New York Islanders 4:5. Die Blackhawks kamen nach einem 1:5-Rückstand in den Schlussminuten zwar nochmals ran, konnten die sechste Niederlage aus den letzten sieben Spielen jedoch nicht mehr abwenden. Der Schweizer Stürmer blieb zum siebten Mal in Serie ohne Skorerpunkt und verliess das Eis mit einer Minus-2-Bilanz.

Ebenfalls ohne Skorerpunkt blieb Nino Niederreiter. Der Bündner unterlag mit den Winnipeg Jets den Vegas Golden Knights vor heimischem Publikum 2:3 nach Verlängerung.

NHL