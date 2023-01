Roman Josi und Nino Niederreiter gewinnen in der NHL das Schweizer Duell mit Nico Hischier und Jonas Siegenthaler.

Dominanter Josi führt Nashville zum Sieg gegen New Jersey

NHL in der Nacht auf Freitag

Legende: Durfte auf dem Eis gleich mehrere Treffer seines Teams bejubeln Roman Josi. John Russell/NHLI via Getty Images

3 Mal geriet Nashville im Heimspiel gegen die New Jersey Devils in Rücklage, 3 Mal meldeten sich die Predators zurück. Am Ende entschied das Team mit Roman Josi und Nino Niederreiter die Spektakel-Partie gegen die Equipe mit Nico Hischier und Jonas Siegenthaler mit 6:4 für sich.

Josi mit Plus-5-Bilanz

Das Schweizer Quartett war zwar nicht entscheidend an den Toren beteiligt, und doch spielte Josi einmal mehr eine elementare Rolle bei den Predators. Der Nashville-Captain kam bei 26:05 Minuten Eiszeit auf eine Plus-5-Bilanz. Das war dem Berner Verteidiger in dieser Saison zuvor noch nie gelungen.

Dass Josi auch noch die Vorlage lieferte für Nashvilles erstmalige Führung zum 4:3 durch Matt Duchene verkam dabei fast zur Randnotiz. Niederreiter, Hischier und Siegenthaler blieben ohne Skorerpunkt.

Malgin skort bei Comeback – Moser mit Faustkampf

Bei Colorado kam Denis Malgin erstmals seit dem 5. Januar wieder zum Einsatz. Der 26-jährige Stürmer erhielt bei seinem Comeback gegen Anaheim 8:03 Minuten Eiszeit, einen Teil davon auch im Powerplay. In der 37. Minute liess sich Malgin in Überzahl beim zwischenzeitlichen 3:1 für die Avalanche durch Mikko Rantanen einen Assist gutschreiben. Überraschenderweise gab Colorado die Führung gegen den Underdog noch aus der Hand. Die Ducks siegten auswärts mit 5:3.

Eine Überraschung glückte auch Arizona. Die Coyotes bezwangen die St. Louis Blues gleich mit 5:0. Verteidiger Janis Moser fiel dabei nicht durch Skorerpunkte, sondern durch einen Faustkampf auf. Der 22-Jährige duellierte sich mit Joshua Leivo und zog sich dabei eine blutige Wunde im Gesicht zu.

Mit den Chicago Blackhawks ging in der Nacht auf Freitag ein weiteres Team aus den unteren Tabellenregionen als Sieger vom Eis. Die «Hawks» setzten sich auswärts bei den Calgary Flames mit 5:1 durch. Philipp Kurashev leitete das 1:0-Führungstor ein.