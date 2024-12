Nach 3 Partien ohne Skorerpunkt, unter anderem in seinem 600. NHL-Spiel, schaffte es Kevin Fiala in der Nacht auf Freitag wieder auf das «Scoresheet». Der St. Galler Stürmer eröffnete beim Gastspiel seiner Los Angeles Kings in Philadelphia in der 11. Minute den Torreigen mit einem eleganten Dribbling gegen den gegnerischen Goalie.

Legende: Vernascht Kings-Stürmer Kevin Fiala lässt Philadelphia-Goalie Alexej Kolosow alt aussehen. Keystone/AP Photo/Matt Slocum

Knapp zweieinhalb Minuten vor Schluss setzte Fiala mit dem insgesamt 10. Treffer der Partie und seinem 12. Saisontor den 7:3-Schlusspunkt. Dabei profitierte der 28-Jährige von einem perfekten Zuspiel von Alexis Laferriere.

Devils tauchen bei Columbus

Keinen 4. Sieg in Serie gab es für New Jersey. Die Devils mussten sich Columbus auswärts trotz eines Schussverhältnisses von 42:20 mit 2:4 geschlagen geben. Mann des Spiels war entsprechend Blue-Jackets-Goalie Elvis Merzlikins, der unter anderem alle 13 Abschlüsse von Devils-Starspieler Jack Hughes parierte.

Der ehemalige Lugano-Schlussmann musste sich erst in der Schlussphase bezwingen lassen, dafür gleich doppelt. Luke Hughes (58.) und Timo Meier mit seinem 11. Saisongoal (59.) brachten die Devils auf 2:3 heran. Sean Monahan machte kurz darauf mit dem Empty-Netter aber alles klar.

Die weiteren Schweizer

Pius Suter bleibt bei der 1:3-Niederlage der Vancouver Canucks gegen die Vegas Golden Knights ohne Skorerpunkt.

Roman Josi fehlt beim 4:5 n.V. von Nashville gegen die Pittsburgh Penguins im 4. Spiel in Serie verletzungsbedingt. Der Predators-Captain wurde von seinem Klub offiziell auf die Verletztenliste gesetzt («Injured Reserve»).

Janis Moser erlebt den 3:1-Sieg von Tampa Bay gegen St. Louis nicht auf dem Eis. Der Verteidiger verpasst das 3. Spiel in Serie. Die Lightning kündigten an, dass Moser mit einer Unterkörperverletzung zwischen 8 und 10 Wochen ausfallen wird.

Philipp Kurashev ist beim 3:1-Erfolg der Chicago Blackhawks gegen die Seattle Kraken zum 2. Mal de suite überzählig.

Resultate