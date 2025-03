NHL in der Nacht auf Freitag

Legende: War gegen Washington eine der dominanten Figuren Kevin Fiala (l.). Keystone/AP Photo/Eric Thayer

Die Los Angeles Kings haben sich endgültig von ihrer 5 Spiele dauernden Niederlagen-Serie erholt. Gegen die Washington Capitals, die Nummer 1 der NHL, feierten sie einen 3:0-Heimsieg und damit den 4. Sieg de suite.

Kevin Fiala glänzte gegen die Capitals als Torschütze und Vorbereiter. Der St. Galler sorgte zu Beginn des 3. Drittels mit dem 2:0 für die Vorentscheidung, als er im Powerplay per One-Timer traf. 47 Sekunden nach seinem 25. Saisontreffer leistete er zudem die Vorarbeit beim letzten Tor des Abends durch Quinton Byfield.

Devils mit Comeback

Die New Jersey Devils kamen beim 3:2 zuhause gegen die Edmonton Oilers zum 3. Sieg in Folge. Die entscheidenden Szenen in Newark spielten sich anfangs Schlussdrittel ab. Kurz nach dem 1:2 glich Jesper Bratt für das Heimteam aus, wobei Timo Meier den letzten Pass gab. 95 Sekunden später sorgte Simon Nemec mit dem 3:2 für die Entscheidung; dieses Mal gab Nico Hischier den Assist.

Derweil bezogen die Tampa Bay Lightning die 3. Niederlage in Folge. Die Mannschaft mit Janis Moser unterlag den Philadelphia Flyers 3:4 nach Penaltyschiessen. Moser war einer der Vorbereiter beim 3:3 durch Cam Atkinson.

