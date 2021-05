Nico Hischier und Pius Suter lassen sich bei den überraschenden Siegen von New Jersey und Chicago je einen Assist gutschreiben.

NHL in der Nacht auf Freitag

Pius Suter und Nico Hischier, die mit ihren Teams die NHL-Playoffs verpassen werden, gingen in der Nacht auf Freitag als Sieger vom Eis und erhöhten auch ihr Skorer-Konto.

Suter provoziert Ausgleich

Suter und die Chicago Blackhawks lagen fast während der ganzen Partie gegen Carolina mit Nino Niederreiter 0:1 in Rückstand. In der 57. Minute drückte Suter von der blauen Linie ab. Sein Teamkollege Riley Stillman lenkte den Puck zum 1:1-Ausgleich ins Tor, in der Verlängerung gelang den Blackhawks sogar der Siegtreffer. Mit 13 Toren und 11 Assists ist der 24-jährige Zürcher nun bei 24 Skorerpunkten angelangt.

Für Suter und Chicago stehen noch 3 Spiele an. Auf die WM in Riga dürfte der Stürmer wegen Verletzungsgefahr verzichten. Der Vertrag mit Chicago läuft Ende Saison aus.

Devils überraschen die Islanders

Mit Hischier holte sich auch noch ein 2. Schweizer einen Skorerpunkt. Der Walliser lieferte beim 2:1-Sieg von New Jersey über die New York Islanders einen Assist zum 1:0 von Pavel Zacha. Damit steht Hischier nach 19 Partien bei 10 Skorerpunkten.