Der Schweizer Captain bucht bei der Niederlage in Toronto seine Saisontore 21 und 22. Auch Fiala und Josi punkten.

NHL in der Nacht auf Freitag

Gleich zweimal brachte Captain Nico Hischier in seinem 499. Spiel in der Regular Season seine New Jersey Devils bei den Toronto Maple Leafs auf die Siegerstrasse:

In der 29. Minute erwischt er Goalie Joseph Woll in Überzahl mit einem satten Handgelenkschuss auf der Fanghandseite zur 2:1-Führung.

In der 50. Minute übernimmt Hischier im Powerplay wieder Verantwortung. Nach einem Zuspiel von Timo Meier bugsiert er den Puck aus kurzer Distanz über die Linie zum 3:2.

Doch Hischiers Saisontore 21 und 22 sollten nicht zum Erfolg reichen. Nach Torontos 3. Ausgleich in dieser Partie durch Auston Matthews (56.) erzielte William Nylander nach 70 Sekunden in der Verlängerung das 4:3.

Kevin Fiala erzielte für die Los Angeles Kings beim 5:1 in Vancouver sein 15. Saisontor, das erste im Jahr 2025. In der 36. Minute traf der 28-Jährige nach einem schnellen Konter im Powerplay zum 4:1.

Captain Roman Josi konnte mit den Nashville Predators den 2. Sieg in Serie einfahren. Beim 3:2 n.P. zuhause gegen Chicago lieferte Josi den Assist zum 1:0 durch Steven Stamkos im Powerplay (9.).

NHL