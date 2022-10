NHL in der Nacht auf Freitag

Im 8. Spiel hat es für Roman Josi endlich mit dem ersten Saisontreffer geklappt. Der Nashville-Captain war beim kuriosen Tor zum 5:2 der Predators gegen die St. Louis Blues als letzter angreifender Spieler an der Scheibe. Josis Schuss im Powerplay hatte das Gehäuse zwar verpasst, von der Bande kullerte der Puck jedoch via Schoner des Gäste-Goalies Thomas Greiss hinter die Torlinie. Es war die Vorentscheidung in der 54. Minute.

Am Ende hiess es sogar 6:2 für Nashville, das nach 5 Niederlagen de suite wieder einmal einen Sieg einfahren konnte. Neben seinem Premieren-Tor steuerte Josi auch 2 Assists bei, der Berner Verteidiger steht neu bei 4 Skorerpunkten.

Meier bricht den Bann

Sein NHL-Torkonto eröffnen konnte in der Nacht auf Freitag neben Josi auch Timo Meier. Der Stürmer der San Jose Sharks verhalf den Kaliforniern mit 2 Tor-Beteiligungen zum 4:3-Erfolg nach Verlängerung gegen die Toronto Maple Leafs.

In der 26. Minute stellte Meier in Überzahl mit einem Ablenker im Slot auf 3:1 für seine Farben. In der Overtime fing der Herisauer einen Toronto-Pass ab und lancierte sofort Erik Karlsson, der alleine aufs gegnerische Tor losziehen konnte und San Jose mit einem eiskalten Finish den 2. Punkt bescherte.

Bei den Maple Leafs bekam Denis Malgin wieder eine Chance, nachdem er in den letzten 3 Partien überzählig gewesen war. Der 25-Jährige erhielt knapp 11 Minuten Eiszeit und kam zu 2 Abschlüssen.

Kurashev Zeuge von McDavid-Show

Einen unglücklichen Abend setzte es für Philipp Kurashev ab. Der Stürmer der Chicago Blackhawks verliess das Eis bei der dramatischen 5:6-Niederlage seines Teams gegen die Edmonton Oilers ohne Skorerpunkt und mit einer Minus-3-Bilanz. Der Schweizer stand bei sämtlichen Treffern der Oilers bei 5 gegen 5 auf dem Feld. Das entscheidende 5:6 durch Leon Draisaitl kassierten die Blackhawks nur 38 Sekunden vor der Schlusssirene.

Einer bereitete Chicago besonders Kopfschmerzen: Connor McDavid. Der 25-jährige Kanadier liess sich durch nichts und niemanden aufhalten, markierte seinen bereits 2. Hattrick in der noch jungen Spielzeit und lieferte im 8. Spiel schon zum 3. Mal 4 Skorerpunkte in einer Partie – unglaubliche Zahlen.

