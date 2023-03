NHL in der Nacht auf Freitag

Zum ersten Mal standen in der NHL vier Schweizer für das gleiche Team im Einsatz – und alle vier wussten zu überzeugen. Timo Meier sicherte seinem Team beim 3:2-Sieg nach Penaltyschiessen bei Washington den Zusatzpunkt. Der Appenzeller traf, nachdem die ersten sieben Schützen mit ihrem Versuch gescheitert waren.

00:30 Video Meier versenkt den entscheidenden Penalty Aus Sport-Clip vom 10.03.2023. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

Captain Nico Hischier gab beim Tor zum 2:1 den entscheidenden Pass. Goalie Akira Schmid zeigte 20 Paraden und liess sich im Penaltyschiessen nicht bezwingen. Und Jonas Siegenthaler verteidigte einmal mehr souverän in der 1. Linie.

Fiala und Moser gewinnen Schweizer Duelle

In der Nacht auf Freitag kam es gleich in zwei Stadien zu einem Schweizer Aufeinandertreffen. Kevin Fiala setzte sich mit den Los Angeles Kings im Duell mit Denis Malgin und der Colorado Avalanche auswärts 5:2 durch. Fiala liess sich einen Assist gutschreiben, verletzte sich jedoch bei einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler am Knie.

In Arizona gewann Janis Moser (1 Assist) mit den Coyotes das Duell mit Roman Josi und den Nashville Predators 4:1.