New Jersey präsentiert sich in der NHL weiter in bester Skorerlaune. Nach dem 5:1 gegen Pittsburgh am Mittwoch fertigten die Devils das bedauernswerte Columbus (Tim Berni verzeichnete eine Minus-2-Bilanz) mit 8:1 ab. Es war der höchste Sieg seit 4 Jahren für die Franchise aus Newark.

Auf sich aufmerksam machte Nico Hischier mit 2 Assists, vor allem aber Timo Meier, der wie Teamkollege Jack Hughes doppelt traf. Mit den Toren zum 4:1 und zum 6:1 schraubte der Appenzeller sein Total auf insgesamt 40 (65 Punkte). Zum ersten Treffer von Hughes leistete er die Vorarbeit.

Legende: Spieler des Abends bei New Jersey Timo Meier und Jack Hughes. imago images/USA Today Network

Die Seattle Kraken haben sich im 2. Jahr seit der Gründung erstmals für die Playoffs qualifiziert. Dies dank eines 4:2-Sieges über Janis Mosers Arizona. Seattle ist nicht mehr von einem Wild-Card-Platz im Westen zu verdrängen.

Die weiteren Schweizer im Einsatz:

Pius Suter , Detroit: 6:7-Niederlage n.P. gegen Buffalo

, Detroit: 6:7-Niederlage n.P. gegen Buffalo Denis Malgin, Colorado: 6:2-Sieg gegen San Jose

Roman Josi, Kevin Fiala und Philipp Kurashev laborieren weiter an Verletzungen und wurden bei ihren Teams nicht eingesetzt.