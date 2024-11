Legende: Da hilft auch Prügeln nicht Die Nashville Predators stecken in der Krise. IMAGO / Imagn Images

Zuhause gegen die Edmonton Oilers fehlte dem Gegner Superstar Connor McDavid, der die nächsten Wochen verletzt fehlen wird. Aber der Deutsche Leon Draisaitl half mit zwei Goals und einem Assist mit, Nashville auseinander zu nehmen.

Roman Josi (Minus-2-Bilanz) gefällt nicht, was er derzeit von seinem Team sieht: «Wir spielen immer noch nicht unser Spiel. Wir möchten dominant auftreten. Das gelingt nicht. Wir können nicht immer sagen: 'Wir haben uns noch nicht gefunden, die Chemie in den Linien stimmt noch nicht.' Ich meine: Die Saison ist jetzt 10 Spiele alt. Wir müssen ab sofort gut spielen. Und wir müssen umgehend damit anfangen, Spiele zu gewinnen.»

Die Nashville Predators belegen sowohl in der Central Division wie in der Eastern Conference mit 7 Punkten den zweitletzten Platz. Nur die Chicago Blackhawks (mit Philip Kurashev), die auch in der Nacht auf Freitag mit 2:3 in San Jose wieder verloren, liegen noch hinter Nashville. Der Rückstand auf die letzten Playoff-Plätze beträgt schon 7 Punkte (in der Division) und 4 Punkte (in der Conference).