Die Stürmer treffen in der Nacht auf Freitag beide doppelt. Punkte gibt es aber nur für den Stürmer der Winnipeg Jets.

NHL in der Nacht auf Freitag

In der NHL marschieren die Winnipeg Jets weiter von Sieg zu Sieg. Beim 4:3-Erfolg nach Verlängerung über die Seattle Kraken gelang Nino Niederreiter im zweiten Abschnitt nach 24 Minuten der 1:1-Ausgleich. Nach 44 Minuten erzielte der Bündner in Diensten Winnipegs auch noch das Tor zum 3:1. Niederreiter gelangen in den ersten sieben Saisonspielen schon vier Tore.

Die Winnipeg Jets beendeten letzte Saison die Qualifikation mit acht Siegen hintereinander. Jetzt reihten sie zu Beginn der neuen Saison schon wieder sieben Siege aneinander. Nikolaj Ehlers, der Sohn von Visp-Trainer Heinz Ehlers, erzielte in der Verlängerung das 4:3-Siegtor.

Hischier mit Saisontoren 6 und 7

Wie Niederreiter gelangen auch Nico Hischier für die New Jersey Devils wieder zwei Tore – für Hischier schon die Saisontore 6 und 7. Mit Timo Meier (1 Assist) skorte ein weiterer Schweizer, dennoch verlor New Jersey in Detroit mit 3:5.

01:03 Video Hischier ist zweimal in Überzahl erfolgreich Aus Sport-Clip vom 25.10.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden.

Eine Niederlage setzte es auch für die Tampa Bay Lightning mit Janis Moser ab. Tampa Bay schaffte es bei der 2:4-Niederlage gegen Minnesota Wild aber immerhin als erstes Team in dieser Saison, gegen Minnesota kurz in Führung zu gehen (2:1). Kevin Fiala feierte mit den Los Angeles Kings einen 3:2-Heimsieg gegen die San Jose Sharks.