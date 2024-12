Legende: War in Buffalo erfolgreich Nino Niederreiter mit den Winnipeg Jets. imago images/Imagn Images

Die hervorragend in die NHL-Saison gestarteten Winnipeg Jets haben ihre erste Negativserie beenden können. Das Team mit Nino Niederreiter bezwang nach 4 Niederlagen in Serie die Buffalo Sabres auswärts 3:2 nach Verlängerung.

Im Duell zweier Sorgenkinder – Buffalo verlor nun die 5. Partie in Folge – glichen die Jets jeweils den Führungstreffer der Gastgeber aus. Niederreiter war an diesen Toren ebenso wenig beteiligt wie am Siegtreffer in der Verlängerung. Der Churer wartet nun schon seit 5 Partien auf einen Skorerpunkt.

Nashville weiter im Tief

An einem Tiefpunkt stehen die zu Saisonbeginn hoch gehandelten Nashville Predators. Das Team von Captain Roman Josi verlor bei den Montreal Canadiens, dem Schlusslicht der Eastern Conference, 0:3. Nach der 6. Niederlage en suite sieht die Zwischenbilanz trist aus: 20 der 27 Partien gingen verloren.

In Skorerlaune waren die Spieler der Tampa Bay Lightning. Die San Jose Sharks wurden gleich mit 8:1 abgefertigt. Der Bieler Janis Moser ging mit einer Plus-3-Bilanz vom Eis und liess sich einen Assist gutschreiben.

