NHL in der Nacht auf Freitag

Es ist die Geschichte des Abends, an dem in der NHL gleich 28 Teams im Einsatz stehen: Die Tampa Bay Lightning drücken beim Stand von 2:3 ohne Goalie und mit einem zusätzlichen Feldspieler auf den Ausgleich. Etwas mehr als eine Minute vor Schluss fängt Pittsburgh-Goalie Tristan Jarry einen Versuch Tampas ab, die Scheibe tief zu spielen.

Jarry erkennt, dass er etwas Zeit und Raum hat und geht selbst auf den Empty-Netter – «Bull's eye». Sein Schuss schlägt im Gehäuse der Lightning ein und so avanciert Jarry zum erst 14. Goalie in der NHL-Geschichte, dem ein Tor gelingt. Bei den Pittsburgh Penguins ist er der erste.

Legende: Sowas hat auch der grosse «Sid» noch nicht erlebt Sidney Crosby gratuliert Tristan Jarry zu seinem historischen Tor. Reuters/Kim Klement Neitzel

Devils mit Overtime-Sieg

Aus Schweizer Sicht war es ein durchzogener NHL-Abend. Roman Josi und die Nashville Predators kassierten nach zuletzt 6 Siegen in Serie zuhause gegen Minnesota eine 1:6-Klatsche. Nino Niederreiter unterlag mit den Winnipeg Jets den Edmonton Oilers mit 1:3. Für Philipp Kurashev und die Chicago Blackhawks gab es beim 1:5 in Detroit nichts zu holen.

Zum 3. Mal in Folge erfolgreich war hingegen New Jersey. Die Devils setzten sich in Philadelphia mit 4:3 nach Verlängerung durch. Akira Schmid bekam wieder einmal die Chance zwischen den Pfosten und wehrte nicht weniger als 44 gegnerische Schüsse ab (Fangquote 93,6 Prozent). Nico Hischier skorte auch im 3. Spiel nach seiner Rückkehr ins Lineup. Der Walliser liess sich 2 Assists gutschreiben. Timo Meier fehlte erneut verletzungsbedingt, sein Comeback steht jedoch bevor.

Neben dem Devils-Trio mit Schmid, Hischier und Jonas Siegenthaler durfte sich mit Janis Moser auch noch ein 4. Schweizer über einen Sieg freuen. Der Verteidiger gewann mit Arizona 4:3 n.V. gegen Colorado. Moser lieferte die Vorlage zum zwischenzeitlichen 1:1.