Hischier, Meier und Siegenthaler gewinnen mit New Jersey 4:2 gegen Carolina. Moser verliert mit Tampa Bay bei Columbus.

NHL in der Nacht auf Freitag

Legende: Fuhr mit den Devils einen Sieg ein Timo Meier. Keystone/AP Photo/Seth Wenig

Dank dem Heimsieg gegen Divison-Leader Carolina schliesst New Jersey nach Punkten zu den Hurricanes auf. Mann des Spiels war Jesper Bratt mit 2 Toren und 1 Assist. Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler blieben ohne Skorerpunkte. In der Metropolitan Division führen Carolina und New Jersey mit je 28 Punkten, die Hurricanes haben 3 Spiele weniger ausgetragen.

Janis Moser kassierte mit den Tampa Bay Lightning eine bittere 6:7-Niederlage nach Verlängerung gegen die Columbus Blue Jackets. Die Gäste aus Florida gingen schnell 3:0 in Führung, liessen dann aber nach. Den Ausgleich zum 3:3 erzielte Columbus, als Moser gerade eine Strafe absitzen musste. Dafür konnte sich der Seeländer Verteidiger einen Assist beim 6:6-Ausgleich gutschreiben lassen.

Kurashev auf Tribüne

Im Tief ist derzeit Philipp Kurashev. Der Schweizer in den Reihen der Chicago Blackhawks wurde für das Spiel gegen Stanley-Cup-Sieger Florida Panthers (3:1) auf die Tribüne verbannt. Trainer Luke Richardson sprach davon, dass Kurashev einen Reset, einen Neustart brauche.