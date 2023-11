Pius Suter gelingt in der NHL beim 10:1-Kantersieg von Vancouver in San Jose das 1. Saisontor. Roman Josi und Timo Meier sind zum 2. Mal erfolgreich.

Die Vancouver Canucks erhielten vor dem Saisonauftakt in der NHL nur wenig Kredit, doch die Kanadier legten einen überraschend guten Start hin und feierten in der Nacht auf Freitag im 10. Spiel den bereits 7. Sieg – und was für einer. Bei den noch sieglosen San Jose Sharks setzten sich die Canucks gleich mit 10:1 durch.

Als Pius Suter sich in der 38. Minute auch noch unter die Torschützen reihte, stand es bereits 7:0. Das 8:0 war für den Schweizer Center in Diensten Vancouvers das 1. Saisontor. Immerhin überliessen die Canucks den bemitleidenswerten Sharks den Schlusspunkt. Fabian Zetterlund markierte in der 57. Minute das Ehrentor zum 1:10.

Devils nehmen Fahrt auf

Grösser als an Vancouver sind und waren die Erwartungen an New Jersey. Und die Devils finden nach einem wackligen Start immer besser in die Saison. Bei den Minnesota Wild sicherten sie sich den 3. Sieg in Serie. Timo Meier profitierte in der 23. Minute in Überzahl von einem einmal mehr perfekten Zuspiel von Jack Hughes, um auf 3:0 zu erhöhen.

Zwar kämpfte sich Minnesota zweimal bis auf ein Tor zurück, doch Dougie Hamilton machte mit dem 5:3 in der Schlussminute den Auswärtserfolg der Devils perfekt. New Jersey musste erneut ohne seinen verletzten Captain Nico Hischier auskommen, Akira Schmid kam nicht zum Einsatz.

Josi-Tor genügt Nashville nicht

Als 3. Schweizer durfte sich auch Roman Josi einen Treffer notieren lassen. Wie für Meier war es auch für den Berner Verteidiger das 2. Saisontor. Josi gelang im Duell mit Seattle mit einem harten Direktschuss im Powerplay der zwischenzeitliche 2:2-Ausgleich für Nashville. Die Kraken entschieden die Partie aber letztlich mit 4:2 für sich und fügten den Predators bereits die 6. Saisonniederlage zu.

Für einmal ohne Skorerpunkt blieb Kevin Fiala. Der Stürmer der Los Angeles Kings war beim 3:2-Erfolg seines Teams bei den strauchelnden Ottawa Senators an keinem Tor beteiligt. Zuletzt hatte Fiala in 8 Spielen in Serie geskort.