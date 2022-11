Die Los Angeles Kings haben in der NHL in der Nacht auf Mittwoch die 3. Niederlage de suite kassiert. Dies, obschon Kevin Fiala eine starke Leistung zeigte und bei allen 3 Treffern seines Teams den Stock im Spiel hatte. Am Ende mussten sich die Kalifornier den New York Rangers zuhause mit 3:5 beugen.

Blitzstart der Kings

Dabei hatte das Spiel aus Sicht von Los Angeles optimal Fahrt aufgenommen. Fiala brachte die Kings bereits nach 35 Sekunden mit seinem 7. Saisontor per Abstauber im Slot in Front. In der 7. Minute legte der St. Galler Stürmer im Powerplay punktgenau auf für Gabriel Vilardi, der nur noch den Stock hinzuhalten hatte.

Legende: Sein Effort war nicht genug Kevin Fiala klatscht mit den Mitspielern ab. Keystone/AP Photo/Jae C. Hong

Nachdem die Rangers im Mitteldrittel aus einem 0:2 ein 3:2 gemacht hatten, stellte Sean Walker in der 47. Minute auf 3:3. Wiederum liess sich Fiala einen Assist gutschreiben. Nach 22 Spielen steht der 26-Jährige bei 21 Skorerpunkten.

Chris Kreider erzielte nur 54 Sekunden nach dem 3:3 das Game-Winning-Goal für New York. Ebendieser Kreider doppelte kurz vor Schluss mit dem Empty-Netter nach.